غانا تعلن وصول الاكتتاب في خطة مبادلة الديون المحلية إلى 80%

أعلنت وزارة المالية الغانية الثلاثاء وصول الاكتتاب في برنامج مبادلة الديون المحلية الذي يستهدف خفض أقساط فوائد هذه الديون إلى 80% من حجم البرنامج، وهو ما يقرب الحكومة من الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي توتير إنها تلقت مقترحات إضافية من جانب مختلف الأطراف المعنية لتبسيط الإنفاق الحكومي، مؤكدة التزامها بمعالجة مشكلات الميزانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن كل حملة السندات الحكومية الأفراد يجب أن يتأكدوا من التزام الحكومة بصرف كافة مستحقاتهم سواء أقساط العائد أو أصل قيمة السندات في التوقيتات المحددة.

يذكر أن غانا ستدفع ما بين 8.35% و15% كعائد على السندات الجديدة، مقابل ما بين 5% و9% كانت تدفعها من قبل، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية الغانية.

وأشارت بلومبرج إلى أن غانا تستهدف إعادة جدولة ديون بقيمة 137.3 مليار سيدي (11.2 مليار دولار) في إطار برنامج المبادلة كجزء من خطة أكبر لإعادة جدولة ديونها البالغة 575.7 مليار سيدي.

وتحتاج غانا إلى إعادة هيكلة ديونها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار. وتستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام من حوالي 105% خلال 2022 إلى 55% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.