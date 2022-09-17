البنك الدولي يحذر من تزايد مخاطر الركود العالمي في 2023

قال البنك الدولي، إن العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في وقت واحد لمكافحة التضخم المستمر.

وذكر البنك في دراسة جديدة، أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو) تتباطأ بشكل حاد، وأنه حتى «ضربة متوسطة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود»، حسبما

نقلت وكالة «رويترز».

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بأشد تباطؤ في أعقاب الانتعاش الذي أعقب الركود في عام 1970 وأن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن «النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد، وهناك احتمال حدوث مزيد من التباطؤ مع دخول المزيد من الدول في حالة ركود».

وعبر عن القلق من استمرار هذه الاتجاهات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.