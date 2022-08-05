بأكثر من 4 دولارات.. أسعار الذهب تتراجع عالمياً

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بأكثر من 4 دولارات، فيما صعدت غالبية المعادن النفيسة الأخرى.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.28% أو ما يعادل 4.8 دولار إلى 1786.31 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 12:26 مساءً بتوقيت الإمارات ".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.5 دولار لتصل إلى 1802.4 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.78% إلى 2090.5 دولار، في حين زاد البلاتين 0.69% إلى 931.2 دولار.

بينما انخفضت الفضة بنسبة 0.27% إلى 20.07 دولار للأوقية.