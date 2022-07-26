أسعار الذهب ترتفع عالميا

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، فيما يترقب المستثمرون حول العالم نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي بشان أسعار الفائدة .

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12 % أو ما يعادل 2.17 دولار إلى 1721.88 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:50 صباحاً بتوقيت الإمارات ".

وزادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04% أو ما يعادل 0.7 دولار لتصل إلى 1719.75 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.31% إلى 872.65 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.11% إلى 2005.5 دولار، وصعدت الفضة بنسبة 0.32% إلى 18.38 دولار للأوقية.

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