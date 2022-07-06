بنغلاديش تمنع البنوك من منح قروض لواردات السلع الكمالية

المصدر: داكا - د.ب.أ

طلب بنك بنغلاديش من المقرضين فرض هامش لخطاب الاعتماد نسبته 100% على واردات السلع الكمالية التي تشمل السيارات، والذهب والمجوهرات المصنوعة من الذهب، من أجل تثبيط الرغبة في شراء مثل هذه السلع. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، بأن هذه الخطوة ستساعد على استقرار إدارة النقد والديون في البلاد في ظل ما يشهدة العالم من تقلبات، بحسب ما ورد في إشعار صدر عن بنك بنغلاديش.

وتشمل العناصر الأخرى التي ستدخل ضمن فئة السلع الكمالية: الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية، اللؤلؤ، الملابس الجاهزة، الأثاث والأغذية المعلبة، البسكويت، الشوكولاتة، العصائر، المشروبات الكحولية. وتم تطبيق الإشعار الذي صدر أول من أمس الاثنين، بأثر فوري.

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