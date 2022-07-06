المصدر: إعداد: سامح عوض الله

«الركود» مصطلح يشير إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي العام في منطقة معينة بعد ربعين متتاليين. وينعكس الركود على الإنتاج الصناعي والعمالة، والدخل الحقيقي، وتجارة الجملة والتجزئة.

ومنذ الثورة الصناعية، كان الاتجاه طويل الأجل للاقتصاد الكلي في معظم البلدان هو النمو الاقتصادي، لكن عندما تحدث تقلبات قصيرة الأجل، وتُظهر مؤشرات الاقتصاد الرئيسة تباطؤاً في الأداء، فإن هذه الانخفاضات تعرف باسم «فترات الركود».

والركود جزء طبيعي من دورة الأعمال. وحتى الآن لا توجد طريقة للتنبؤ بكيفية حدوث الركود ومتى سيحدث.

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