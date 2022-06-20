الذهب يرتفع عالمياً مع تراجع الدولار

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم (الاثنين) مع تراجع الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة (01:45 مساء بتوقيت الإمارات)، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.21% إلى 1843.35 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.26% إلى 1845.1 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.32% إلى 21.65 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.86% إلى 938.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.92% إلى 1813.5 دولار.

و تراجعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي على وقع ارتفاع الدولار بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أعقبها رفع مماثل من أغلب البنوك المركزية حول العالم.

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