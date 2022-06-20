الذهب يرتفع عالمياً مع تراجع الدولار

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم (الاثنين) مع تراجع الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة (01:45 مساء بتوقيت الإمارات)، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.21% إلى 1843.35 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.26% إلى 1845.1 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.32% إلى 21.65 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.86% إلى 938.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.92% إلى 1813.5 دولار.

و تراجعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي على وقع ارتفاع الدولار بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أعقبها رفع مماثل من أغلب البنوك المركزية حول العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news