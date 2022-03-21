الجنيه المصري يواصل الهبوط أمام الدولار .. وسعر البيع 18.27

المصدر: القاهرة - متابعات

ذكرت بيانات رفينيتيف أن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الاثنين 21 مارس 2022 واصل الهبوط عند 18.17 للشراء و18.27 للبيع.

وكان سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي قد تراجع صباح اليوم بنسبة 10.67 بالمئة، ونزل إلى 17.42- 17.52 بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.

وقرر بنكا (الأهلي) و(مصر) طرح شهادة إدخار جديدة استثنائية مدتها سنة، بسعر عائد سنوي يبلغ 18%.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن اجتماعا عاجلا تم صباح اليوم الاثنين للجنة الأليكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من اليوم.

كما قالت مصادر ببنك مصر إنه تم إصدار شهادة إدخارية لمدة عام بعائد 18 % وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news