تبلغ 11.4 مليار دولار.. ميليندا غيتس تتراجع عن التبرع بثروتها لمؤسسة «غيتس»

المصدر: واشنطن ــ د.ب.أ

ستتنازل ميليندا فرينش جيتس، مطلقة مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأميركية"، بيل غيتس، بشكل متزايد عن ثروتها، عبر الأعمال الخيرية، بدلاً من منحها إلى مؤسسة «غيتس» التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.

وذكر «مؤشر داو جونز» نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن فرينش غيتس (57 عاماً) تعتزم توزيع ثروتها عبر الأعمال الخيرية، بدلاً من التعهد بتقديم الجزء الأكبر منها لمؤسسة «غيتس».



وكانت ميليندا غيتس وبيل غيتس (66 عاماً) شرحا خططهما الفردية للتبرع بثرواتهما عبر رسائل نشرت على الإنترنت في نوفمبر 2021، بعد نحو سبعة أشهر من إعلان طلاقهما.

وتبلغ ثروة ميليندا جيتس 11.4 مليار دولار، وفقاً لـ«مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات»، في ما يمتلك بيل جيتس رابع أعلى صافي ثروة في العالم بقيمة 130 مليار دولار.

ورفض متحدث باسم «مؤسسة غيتس» التعليق على الموضوع.

وتسبب طلاق الزوجين في هزة، لسيطرتهما على مؤسستهما التي تتخذ من مدينة سياتل مقراً لها، مضيفين أربعة أشخاص إلى مجلس إدارتها.

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