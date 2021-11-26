مصطلح في العناوين.. «مزيج برنت»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

«مزيج برنت»، هو اسم أحد نوعين معترف بهما دولياً من النفط الخام يُستخدمان كمعايير مرجعية لأسعار النفط.

ويأتي «مزيج برنت» من بحر الشمال، ويعتبر من النفط الخام الخفيف.

ويمثل أكثر من نصف النفط الخام المتداول دولياً، لذا فمن المنطقي أن يكون معياراً لتسعير النفط الخام في حوض المحيط الأطلسي، وهو المعيار المستخدم لتسعير ثلثي النفط الخام المتداول عالمياً.

وجاء «مزيج برنت» في الأصل من حقل نفط «برنت» قبالة سواحل أسكتلندا.

ويتداول المستثمرون عادة عقود السلع المرتبطة بـ«برنت» إمّا كتحوط أو للمضاربة.

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