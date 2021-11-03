سوقي أبوظبي ودبي الماليين يواصلان تحقيق الارقام التاريخية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تخطي مؤشر سوق دبى المالى، بتعاملات صباح اليوم الأربعاء، مستوى 3020 نقطة، لأول مرة منذ منتصف 2018 ليسجل بذلك أعلى أداء له منذ 3 سنوات.

كما حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات تاريخية في التداولات الصباحية متخطيا حاجز ال8000 آلاف نقطة.

ويشار إلي أن الاثنين الماضى, تم إقرار خطط تحفيزية لتطوير الأسواق المالية بإمارة دبي حيث أتت هذه الخطوة في إطار تحفيز وتيرة النمو في القطاع المالي، لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.



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