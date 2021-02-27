اكتمال المرحلة الإنشائية الأولى لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اكتملت المرحلة الإنشائية الأولى من مشروع "مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب"، أخيراً، في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فبراير 2020 رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة "صنّاع الأمل" والتي بلغ حوالى 360 مليون جنية مصري لصالح بنائه من أجل توفير العلاج المجاني لمرضى القلب في مصر والعالم العربي وتحديداً الأطفال.

ويخصص المستشفى الجديد 60% من عملياته الجراحية، التي ستتجاوز 12,000 عملية سنوياً، للأطفال مجاناً، ليكون لدى اكتماله أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في أمراض وأبحاث وجراحات القلب في العالم العربي.

أساس صلب

وتم إنجاز المرحلة الأولى من مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد اكتمال الأساسات الخرسانية للمركز على مساحة 22,000 متر مربع، وهو ما يمهد للمراحل اللاحقة من إنجاز المشروع الذي سيقدم لدى اكتمال العمل به عام 2023 خدماته الطبية مجاناً لعلاج 120 ألفاً من مرضى القلب، ويوفر الأبحاث المتقدمة في مجال أمراض القلب، ويدرّب أكثر من 1500 من طبيب وجرّاح متخصص.

ريع

وكان الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل، التابعة لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وحضره أكثر من 12,000 رصد ريع تذاكره لمشروع المستشفى الخيري.

واختارت مبادرة "صناع الأمل" دعم مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة والتابع لمؤسسة مجدي يعقوب باعتباره مشروع العام الإنساني العربي الذي يحتفي بقيم إنسانية مشتركة ويلهم المزيد من صنّاع الأمل وأبطاله لمواصلة جهودهم ومبادراتهم.

مسيرة عطاء

وقلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البروفيسور مجدي يعقوب، طبيب وجرّاح القلب المعروف بـ "ملك القلوب"، وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني خلال الحفل الختامي لمبادرة "صنّاع الأمل" في فبراير 2020 عن مساهماته على مدى أكثر من 50 عاماً في ميادين البحث الطبي والعلمي والعمل الخيري والإنساني مانحاً الأمل للملايين من المرضى حول العالم. وذلك أمام جمهور حاشد اجتمع في دبي من مختلف أنحاء العالم العربي، وبحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والفنانين والمثقفين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وأعضاء من السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات، وشخصيات بارزة في مجال العمل الخيري والإنساني، في مشهد نقلته شاشات قنوات عربية وتم بثه مباشرة عبر المنصات الرقمية.

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