"بتكوين" تقفز إلى مستوى قياسي.. والسبب "تسلا"

المصدر: نيويورك - د ب أ

اشترت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا"، ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملات الـ"بتكوين"، معلنة أنها ستقبل العملة الرقمية كشكل من أشكال الدفع في المستقبل القريب.

وأدى الإعلان إلى رفع سعر الـ"بتكوين" إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 43 ألف دولار على منصة التداول عبر الإنترنت "بيت ستامب".

وقالت الشركة التي يمتلكها إيلون ماسك ، في بيان للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اليوم، إن القرار يتماشى مع سياسة الاستثمار الجديدة، التي تتوقع استثمارات في الأصول الرقمية، وكذلك الذهب والأصول الأخرى التي لم يتم تداولها بعد.

وكانت قيمة عملة الـ"بتكوين"، ارتفعت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، حيث يعزى ذلك جزئيا إلى دعم موسك، بعد أن أضاف الرئيس التنفيذي علامة التجزئة "هشتاغ بتكوين" إلى سيرته الذاتية على "تويتر".

كما تسبب أيضا في ارتفاع العملة الرقمية الأقل شهرة الـ"دوجكوين"، والتي تم إطلاقها في الأصل على سبيل المزاح.

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