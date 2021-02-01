السعودية تحصر وظائف خدمة العملاء عن بعد بالمواطنين

المصدر: الرياض - أ ف ب

أعلنت السلطات السعودية اليوم، حصر مهن خدمة العملاء عن بعد بمواطنيها سعيا لخلق فرص عمل جديدة للسعوديين.

وقالت وزارة الموارد البشرية على حسابها في "تويتر" إنها قرّرت "قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين عن بعد على السعوديين سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر".

ويستهدف القرار جميع المهن "التي تقدم في مراكز الاتصال خدمة العملاء عن بعد سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها".

وأضافت الوزارة أن قرار حصر وظائف خدمة العملاء عن بعد التي ازدادت بشكل كبير منذ ظهور فيروس "كورونا"، بالمواطنين هدفه "خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم".

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