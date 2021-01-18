رغم «كورونا».. الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي لم ينكمش في 2020

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

قال مكتب الإحصاء في بكين اليوم، إن اقتصاد الصين نما بنسبة 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.

وتعد الصين، الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي لم ينكمش في عام 2020، على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تمكنت البلاد من السيطرة عليها إلى حد كبير.

وفاق النمو، المعدل الذي توقعته العديد من المؤسسات، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نمواً بنسبة 1.9% فقط خلال عام 2020.

وبعد تحقيق نمو بنسبة 4.9% في الربع الثالث، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي حين سجلت غالبية دول العالم انكماشاً، عاد النشاط الاقتصادي في الصين عموماً إلى مستوياته الطبيعية، وتجاوز الجائحة خلال الصيف الماضي، إذ لم يتم تسجيل سوى حالات تفشي أقل، وإصابات متفرقة في الصين منذ ذلك الوقت.



وتظهر أحدث بيانات التجارة في الين ارتفاع الصادرات في ديسمبر 2020 بنسبة 18.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما أعلنت هيئة الجمارك في بكين الأسبوع الماضي، في وقت ازدادت فيه الواردات بنسبة 6.5%.

بدوره، بلغ الفائض التجاري للصين خلال ديسمبر الماضي 78.2 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم يبلغ 72 مليار دولار فقط.

وجاء الأداء القوي للصادرات الصينية بفضل حقيقة أن الاقتصاد الصيني تكيف بسرعة مع الموقف الجديد للطلب في الدول الأخرى، بما في ذلك زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية، خصوصاً الأجهزة المكتبية المنزلية، فضلاً عن زيادة الطلب على مستلزمات الوقاية الطبية.

ومع توقع استمرار الأداء القوي للصادرات خلال عام 2021، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الصين خلال العام الجاري بمعدل 7.9%.



كما من المتوقع أن تعطي الخطة الاقتصادية الجديدة المنتظر إقرارها خلال اجتماعات مؤتمر الشعب الصيني السنوية في مارس المقبل دفعة جديدة للنمو الاقتصادي.

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