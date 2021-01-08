مصطلح في العناوين.. «اقتصاد المعرفة»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«اقتصاد المعرفة»

«اقتصاد المعرفة» أو Knowledge Economy، يُعرف بأنه نظام اقتصادي يقوم بشكل أساسي على رأس المال الفكري، وهو يشير إلى القدرة على الاستفادة من الاكتشافات العلمية والبحوث الأساسية والتطبيقية اقتصادياً.

وأصبح اقتصاد المعرفة مكوناً كبيراً من جميع الأنشطة الاقتصادية في معظم البلدان المتقدمة، حيث يعد عنصراً مهماً للقيمة، كما يعد من الأصول غير الملموسة، مثل قيمة معرفة لدى العمالة الماهرة، أو الملكية الفكرية.

يشار إلى أن اقتصادات المعرفة تتضمن كلاً من أنشطة البحث والدعم الفني، فضلاً عن الاستشارات.

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