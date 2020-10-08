دعوة دولية إلى توحيد فحوص «كورونا» للمسافرين

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلق مجلس المطارات الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، دعوة مشتركة لاتّباع نهج موحد عالمياً لإجراء فحوص «كورونا» قبل السفر للمسافرين الدوليين بديلاً لتدابير الحجر الصحي.

ودعا الجانبان، في بيان صادر أمس، إلى تحقيق التعاون بين الدول لإزالة قيود الحجر الصحي واستئناف الحركة الجوية، حيث سيوفر النهج الموحد والمنظم للفحوص طريقة فعّالة لمنح الحكومات الثقة مجدداً لإعادة فتح الحدود دون الحجر الصحي، ما يعيد ثقة المسافرين بالنقل الجوي،وتجنب إغلاق الحكومات لحدودها، فضلاً عن إزالة تدابير الحجر الصحي المرهقة التي تعيق الجهود الكبيرة الساعية إلى تحقيق تعافي القطاع».

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