بريطانيا تلغي الحجر الصحي للقادمين من دول عدة

المصدر: لندن - (د ب أ)





تعتزم الحكومة البريطانية رفع شرط الحجر الصحي للقادمين من عدد من الدول في السادس من يوليو، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم نقلا عن مسؤولي الحكومة.

وذكرت وكالة برس أسوسيشن اليوم أن قائمة الدول سوف تنشر في غضون أيام، وسوف تشمل فرنسا واليونان وإسبانيا. وجاء في صحيفة "تليغراف" البريطانية أن القائمة يمكن أن تشمل ما يصل إلى 50 دولة .

وكان شرط الحجر الصحي ينفذ حتى الثامن من يونيو الجاري ولكن انتقده الكثيرون بما في ذلك العديد من شركات الطيران التي حركت شكاوى، كما تردد تقارير عن وجود انتقادات لهذا الشرط داخل الحزب المحافظ الحاكم أيضا.

وعوضا عن ذلك، سوف تنفذ بريطانيا نظام مخفف لحركة المرور قائم على وضع فيروس كورونا في كل دولة لتحديد ما إذا كان يجب على الركاب القادمين عزل أنفسهم لـ14 يوما، بحسب الوكالة.

لم تشهد أي دولة أخرى في أوروبا وفيات جراء كورونا أكثر من بريطانيا حيث توفى فيها أكثر من 43500 بعدما جاءت تحاليلهم المعملية إيجابية للفيروس.

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