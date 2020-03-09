تفاصيل تعليق السعودية سفر المواطنين والمقيمين من والى 5 دول جديدة

المصدر: الرياض -د. ب. أ





أعلنت السعودية اليوم الاثنين تعليق سفر مواطنيها والمقيمين الأجانب من والى 5 دول أخرى ، بينها ألمانيا، ليرتفع عدد الدول التي تم تعليق السفر إليها إلى 14 دولة بعد صدور قرار أمس الأحد بتعليق السفر إلى 9 دول بينها الإمارات ومصر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (سلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا ، وتركيا، وإسبانيا)، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه.

وأضاف المصدر أن هذا القرار في إطار جهود المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومنع انتشاره، وحرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأوضح المصدر أن المملكة قررت كذلك إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

يُذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) اليوم الاثنين ليرتفع عدد المصابين الى 15 حالة بينهم أمريكي وامراتين من البحرين.