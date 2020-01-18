الصين تسجل أضعف نمو في 29 عاماً بـ ‭2019‬

المصدر: بكين ■رويترز

تباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأضعف وتيرة في نحو 30 عاماً في 2019 في ظل مواجهات تجارية مضرة مع الولايات المتحدة، مع توقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين. لكن البيانات الصادرة أمس، أظهرت أيضاً أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعاً ما، إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات وبدا أن إجراءات اُتخذت في وقت سابق لتحفيز الاقتصاد بدأت تُحدث أثرها.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1% في العام الماضي كما كان متوقعاً مقارنة مع 6.6% في 2018. وعلى الرغم من أن النمو لايزال قوياً بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة منذ 1990.

وأثارت بيانات أحدث، الآمال في أن الاقتصاد ربما بلغ أدنى مستوياته وسيبدأ في الارتفاع.

6.1 %

معدل النمو الذي

سجلته الصين في العام الماضي.