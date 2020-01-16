مريض يرفع أسعار أسهم شركات كبرى

المصدر: طوكيو (د ب أ)

ارتفعت أسهم الشركات اليابانية لصناعة الأقنعة الطبية وغيرها من المنتجات المتعلقة بالرعاية الصحية بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن محلل شؤون الأسواق لدى شركة ميكي سيكيوريتيز جون كيتازاوا، أن "مشتريات التجزئة ترفع الأسهم كما كان في الماضي عندما كان الأشخاص قلقين من أمراض مثل سارس وميرس وأنفلونزا الطيور".

وارتفعت أسهم شركة "أزيرث" التي تنتج منتجات وقائية، بنسبة 20%، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2014. كما ارتفعت أسهم شركات إنتاج الأقنعة الطبيعة مثل كوكين (19%) وشيكيبو (6.6%) ودايوابو (5.9%).

وكانت وزارة الصحة اليابانية أكدت ليل مساء الخميس اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة أن الإصابة لرجل من الصين، وإنه يقيم في مقاطعة كاناجاوا وهو في الثلاثينيات من العمر، وتم إدخاله المستشفى في 10 يناير الجاري بأعراض التهاب رئوي.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).