"الاتحاد للطيران": نواصل تشغيل رحلاتنا بالشكل المعتاد

قال متحدث باسم "الاتحاد للطيران" إن الشركة تواصل تشغيل رحلاتها بالشكل المعتاد، ولم تقم بتغيير مسارات رحلاتها حتى الآن.

وأوضح المتحدث أن الشركة تحرص على التواصل المستمر مع السلطات المعنية في ظل الوضع القائم، حيث إن سلامة ضيوفنا وموظفينا تحتل الأولوية القصوى بالنسبة لنا.

ولفت إلى ان الشركة تملك خطة احترازية مُحكمة للحالات الطارئة، في حال حصول أي تغيير على مسارات الرحلات الجوية. وأنه على المسافرين الراغبين في إجراء تغييرات على خطط سفرهم، في ظل الظروف الحالية، التواصل مع مركز اتصال "الاتحاد للطيران" على الرقم (+971) 600 555 666، أو مع وكلاء سفرهم.