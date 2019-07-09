بوتين: التحولات التكنولوجية السريعة للغاية تغير واقع العالم

المصدر: عبير عبدالحليم – ايكاتيرنبيرغ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع اثبتت نفسها كمنصة دولية موثوقة لمناقشة التحديات التي تواجه العالم وخاصة المتعلقة بالصناعة والبيئة والتغييرات المناخية.

وأوضح بوتين، في كلمة القاها مساء أمس، أمام الجلسة الرئيسية للقمة أن التحولات التكنولوجية السريعة للغاية تغير واقع العالم والصناعات المختلفة، كما تغير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الابعاد من الإنتاج، وحجم الإنتاجية الخاصة بمختلف الصناعات.

ولفت بوتين الى أن المليارات من وسائل الاتصال الحديثة المرتبطة بالانترنت، والثورة الصناعية ستستهلك حوالي 30% من اجمالي حجم الطاقة الكهربائية في العالم خلال السنوات المقبلة.