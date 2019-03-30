تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ورومانيا

المصدر: بوخارست - وام

التقى سفير الدولة لدى رومانيا، الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي، أمس، وزير الاقتصاد الروماني، نيكولاي بادالاو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، خصوصاً الاقتصاد الذي يشكل عنصراً أساسياً في تطور وتكثيف هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد وزير الاقتصاد الروماني بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ورومانيا، ورحب بتعزيز هذه العلاقات، وتبادل الخبرات في قطاع الاقتصاد والاستثمارات في المستقبل.

يشار إلى أن كلا البلدين يرتبط بعدد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بينهما، ومن أهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية النقل الجوي، إضافة إلى اتفاقية «شنغن» التي تتيح حرية التنقل لمواطني كلا البلدين.

وكانت رومانيا افتتحت مكتباً تجارياً لها في دبي في عام 1974، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين لعام 2016 ما يقارب 573.8 مليون دولار، مقارنة مع 519.1 مليون دولار في 2015، بارتفاع نسبته 10.5%.