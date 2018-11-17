مؤشر «نيكي» الياباني يهبط متأثراً بقطاع «الرقائق»

المصدر: طوكيو - رويترز

هبط المؤشر «نيكي» الياباني، أمس، مع تضرره من انخفاض في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، بعد أن خيبت «إنفيديا» الأميركية المتخصصة في تصميم الرقائق، السوق بأرباح أسوأ من التوقعات، بينما سجل سهم «نينتندو» هبوطاً حاداً أيضاً.

وهبط سهم «نينتندو»، المتخصصة في الألعاب، والتي تستخدم المعالجات من إنتاج «إنفيديا تيغرا»، 9.1% مسجلاً أكبر هبوط يومي منذ يوليو 2016.

وكان سهم «نينتندو» الأكثر تداولاً من حيث حجم الأسهم، وأغلق عند 31860 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ مايو 2017.

وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي منخفضاً 0.6% إلى 21680.34 نقطة. وهبط المؤشر 2.6% هذا الأسبوع. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.6% إلى 1629.3 نقطة. وبلغت نسبة الأسهم الخاسرة إلى الأسهم الرابحة 1442 إلى 607 أسهم.