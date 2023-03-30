تعاون بين «&e» و«Intel» لخفض الانبعاثات الكربونية

أعلنت مجموعة «&e» عن تعاون استراتيجي مع «إنتل» (Intel)، لتوفير التقنيات التي تلبي الطلبات المتنامية للبنية التحتية المستدامة لمراكز البيانات. وتسهم الحوسبة الطرفية في معالجة البيانات التي يولدها المستخدمون، وتعد تقنية أساسية تتيح الاستفادة من التقنيات الأخرى، مثل الحوسبة الطرفية للذكاء الاصطناعي، وشبكة الجيل الخامس 5G، والفيديو، والألعاب الإلكترونية، والواقع الافتراضي و«الميتافيرس».

ويركز هذا التعاون الاستراتيجي بين مجموعة «&e» و«Intel» على تفعيل مراكز البيانات المتطوّرة، مع خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوى من (الصفر). وتتطلب تحديات التغيّر المناخي تدخلاً فورياً من خلال تطوير الأنظمة، والابتكار التكنولوجي، والتعاون على مستوى الصناعة.

ويتضمن التعاون تبني أحدث التقنيات من «Intel» من الجيل الرابع من معالجات (Intel Xeon) القابلة للتطوير، التي تحسّن كثيراً من كفاءة الطاقة مقارنة بالجيل السابق من المعالجات، إضافة إلى تطبيق بعض وظائفها المبتكرة لتوفير الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مستوى الحماية، وتسريع شبكة الجيل الخامس 5G، حيث يتم دمج هذه الحلول عبر منظومة برمجية ذات تصميم متطوّر وحزم البرمجة التي تزود الخدمة النهائية.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «&e» إنترناشيونال، صبري علي البريكي: «نمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال التزامنا بخفض نسبة الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوى من الصفر، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، فإننا نتخذ نهجاً متسارعاً نحو تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار»، مشيراً إلى أن «الاستدامة تعد إحدى أولوياتنا في (&e)».

وأكد السعي من خلال التعاون مع «Intel» إلى تصميم مبتكر لمراكز البيانات الخضراء الجديدة، ولنصبح جزءاً لا يتجزأ لتشكيل مستقبل أكثر استدامة لمجموعة «&e».