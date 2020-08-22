«تويوتا هايلكس أدفنشر» تصل إلى أسواق الإمارات بسعر يبدأ من 143 ألف درهم

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت «الفطيم تويوتا»، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في دولة الإمارات، أخيراً، عن طرح الجيل الثامن من «تويوتا هايلكس أدفنشر»، التي باتت تتوافر للمرة الأولى لشريحة عملاء التجزئة في الدولة، مع تصميم شاحنة رياضية، تتمتع بالاعتمادية والكفاءة العالية التي تشتهر بها مركبات «تويوتا» بشكل عام، وتلك المخصصة للسير على الطرق الوعرة على وجه التحديد، مع إضافات تلائم الحياة العائلية ورحلات المغامرات.

وتستمد «هايلكس» مكانتها العالمية من إرث تاريخي يعود إلى العام 1968، والذي أثبتت فيه السيارة قوة تحمل ومتانة عاليتين، ليتم أخيراً لجوء «تويوتا» إلى تطوير الشاحنة التجارية الصغيرة بعناية ودقة، لتصبح مركبة جديرة بالثقة على جميع المستويات، وذات كفاءة عالية في القيادة داخل المدينة، بذات الكفاءة المعهودة منها عند قيادتها على مختلف التضاريس الجبلية والصحراوية، بجانب منح «أدفنشر» لمسات تواكب أسلوب الحياة النشط، بما فيها الرحلات العائلية إلى المناطق ذات التضاريس الصعبة.

وتتسم «هايلكس أدفنشر» بإطلالة حصرية، تشمل شبكاً أمامياً ثلاثي الأبعاد، صمم خصيصاً لها، ويلائم في بنيته مركبة الرحلات والمغامرات، مع مصد أمامي جريء يعزز حضورها على الطرقات، ومدعم في أسفله بلوح انزلاق سميك ممتد، يتولى حماية أسفل مقدمة السيارة وحيز المحرك من الصدمات عند الاحتكاك القوي بالصخور والرمال.

كما منحت «تويوتا» لسيارتها مبيت عجلات أكثر اتساعاً، وقادراً على استيعاب العجلات الكبيرة الحجم التي تأتي من قياس 18 بوصة، إضافة إلى تصميم مميز لمقابض الأبواب والباب الخلفي لصندوق الأمتعة.

وتستمد «أدفنشر» قدراتها في التعامل مع شتى التضاريس من خلال تزويد السيارة بنظام تعليق محسّن، يتصل إلى «ممتصات» صدمات أمامية وخلفية عالية الكفاءة، ونوابض صفائحية وبطانات جديدة، تسهم في تعزيز راحة الركوب والتحكم الدقيق في توجيه السيارة.

وأتاحت «الفطيم تويوتا» قائمة من خيارات التخصيص، تسمح للعملاء بإمكانية الحصول على ضاغط هواء مدمج، وبطانة أمان باللون الأسود للصندوق الخلفي.

المقصورة الداخلية

تتوافر المقصورة الداخلية ذات اللون الأسود، والتي تم تحديثها، بشاشة متعددة الوظائف من قياس 8 بوصات، تقدم عرضاً للبيانات بأشكال محسّنة، إضافة إلى قابلية التعامل والاتصال مع مختلف الهواتف الذكية من خلال توافر نظامي «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، كما زوّدت المقصورة بصندوق تبريد أمامي يلائم هوية سيارة المغامرات.

johni_jabbour@yahoo.com