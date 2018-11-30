الكشف عن صندوق جديد مدمج للحواسيب المكتبية

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «سيلفر ستون»، أمس، عن صندوق مدمج للحواسيب المكتبية مزود بمكونات تهوية قوية وزجاج مقوّى.

وأوضحت الشركة التايوانية أن صندوق الحاسوب PS15 الجديد يتيح مساحة لتركيب مكونات فائقة الأداء، مشيرة إلى أنه يمكن تركيب مروحتين بحجم يصل إلى 14 سم في الجانب الأمامي من الصندوق، إضافة إلى ثلاث مراوح على الجانب الخلفي.

وأضافت أنه مع المروحة المثبتة مسبقاً فإن الجانب الخلفي يصبح مجهزاً بالكامل، لافتة إلى أن فلتر الأتربة المغناطيسي في الصندوق يعمل على حماية المكونات من الغبار والأتربة.

وذكرت الشركة أنه في داخل صندوق الحاسوب PS15 يمكن تركيب لوحة رئيسة Micro ATX، لافتة إلى أن ارتفاع مروحة المعالج يقتصر على 15.4 سم، وطول بطاقة الرسوميات على 31.4 سم، فيما قد يبلغ عرض وحدة معالجة الرسوميات 15.1 سم حداً أقصى، فضلاً عن إمكانية تركيب ما يصل إلى ثلاثة أقراص صلبة، كما يوجد اثنان من منافذ USB 3.0 ومنافذ الصوت الإلزامية.