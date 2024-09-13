توحيد الرؤى: الكشف عن HONOR Magic V3 وسط مناقشات تحفيزية مع مبتكري الصناعة

كشفت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن أحدث أجهزتها الرائدة HONOR Magic V3 في الحدث الحصري 'HONOR the Innovation'. يُبرز إطلاق HONOR Magic V3 التزام HONOR الثابت بالابتكار ومستقبل التكنولوجيا القابلة للطي، حيث تواصل الشركة تجاوز الحدود وتشكيل مشهد التكنولوجيا. جاء الحدث بعد إعلان HONOR من معرض IFA 2024 في ألمانيا الأسبوع الماضي، حيث كشفت الشركة بالتعاون مع Qualcomm و Microsoft عن ثلاثة حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي، مسلطة الضوء على التطورات في الحوسبة والأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي: AI Agent، وهو مساعد على الجهاز يعزز كفاءة المستخدم من خلال أتمتة المهام والتكامل السلس مع مختلف التطبيقات، بالإضافة إلى ذلك قدمت HONOR أول تقنية لكشف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي (AI Deepfake) تعمل محليًا على الأجهزة في العالم، والتي تستخدم خوارزميات متقدمة لتحديد الوسائط المُعدلة وحماية المستخدمين من الخداع الرقمي.

في قلب الحدث في دبي تكمن رؤية HONOR لإعادة تعريف تجربة الهواتف المحمولة من خلال ميزات وتصميمات مبتكرة، ما يجعل HONOR Magic V3 جهازًا محوريًا في تشكيلة منتجات الشركة. من ميزاته المتكاملة بالذكاء الاصطناعي وتصميمه القابل للطي الأنيق والنحيف للغاية وأنظمة الكاميرات المتطورة، يمثل HONOR Magic V3 مهمة HONOR لتقديم تكنولوجيا متقدمة على الحافة الأخيرة للتطور تلبي احتياجات المستخدمين المعاصرين.

يتماشى تركيز الإمارات على أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار مع مهمة HONOR في رفع معايير تكنولوجيا الهواتف المحمولة. من خلال فعليات وأجهزة (مثلHONOR Magic V3 ) تسعى HONOR إلى المساهمة في رؤية الإمارات لمستقبل أكثر اتصالاً ومدفوعًا بالتكنولوجيا.

بدأ الحدث بكلمة رئيسية ألقاها أحمد الزرعوني (المستشار التقني والرئيس التنفيذي لشركة "LinkConnects") بعنوان "ركوب موجة الابتكار: رؤية الإمارات للمستقبل"، سلطت كلمته الضوء على نهج الإمارات التقدمي في تطوير الصناعات من خلال التكنولوجيا والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الأمة، وقال أحمد الزرعوني: "لطالما كانت الإمارات في مقدمة تبني التطورات التكنولوجية، مدفوعة برؤيتنا لخلق مستقبل يكون فيه الابتكار العمود الفقري لكل صناعة"، واستكمل: "تلعب أحداث مثل 'HONOR the Innovation' دورًا حيويًا في تعزيز هذا المشهد، حيث تجمع بين أذكى العقول والتكنولوجيا المتقدمة والأفكار المبتكرة. من خلال تعزيز التعاون بين القادة العالميين في التكنولوجيا والمبتكرين المحليين، نواصل تعزيز مكانة الإمارات كمركز للابتكار والصناعات المستقبلية، ما يمهد الطريق لمجتمع أكثر ذكاءً واتصالاً."

كما تضمن الحدث فقرة نقاشية بعنوان "العملات الاجتماعية للابتكار"، أدارها رائد الأعمال والمذيع الشهير أنس بوخش، ضمت الحلقة قادة الفكر بما في ذلك منى عطايا (مؤسسة Mumzworld) و سودهيو أرموجام (الرئيس التنفيذي للمنتجات في M2) وريشاب سينغ (مدير منتجات في Astra Tech).

قدم خبير التكنولوجيا أحمد بوراقي محاضرة بعنوان "PHONE-CEPTION - التكنولوجيا التي لم تكن تتوقع أنها قادمة"، حيث استعرض كيف تحوِّل ابتكارات مثل HONOR Magic V3 مشهد الهواتف الذكية، خاصة مع تكامل HONOR AI لتعزيز التواصل والتفاعلات الذكية.

واختتم الحدث بنقاش حماسي بعنوان "التحدي النهائي بين التكنولوجيا: Android مقابل iOS"، أدارها شخصية التكنولوجيا المعروفة DaanTalks، حيث تمت مقارنة تصميم، اتصال، وتجربة المستخدم في النظامين الرائدين.

جمع الحدث جمهورًا متنوعًا، بما في ذلك ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤثرين ومسؤولين حكوميين، قادة في الصناعة، ومبتكرين في مجال تكنولوجيا. حضر المشاركون تجربة مباشرة لمستقبل تكنولوجيا الهواتف المحمولة، وتواصلوا مع شخصيات رئيسية في صناعة التكنولوجيا، واستفادوا من رؤى المتحدثين المؤثرين.

مع استمرار HONOR في تحقيق خطوات كبيرة في الإمارات وخارجها، يؤكد إطلاق HONOR Magic V3 الناجح التزام العلامة التجارية بابتكار تكنولوجيا تحولية. من خلال الاستمرار في دفع حدود الممكن، تظل HONOR في طليعة التقدم التكنولوجي، حيث تقدم منتجات ليست مبتكرة فقط، بل أيضًا عملية، ومتعددة الاستخدامات، ومصممة للمستقبل. يضع الاستقبال القوي في الحدث الأساس لـ HONOR Magic V3 ليصبح جهازًا بارزًا، ما يعزز دور HONOR كقائد عالمي في الأجهزة الذكية.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع HONOR https://www.honor.com

أو متابعتنا على

فيسبوك: https://www.facebook.com/honorarabia

إنستغرام: https://www.instagram.com/honorarabia

تويتر: https://twitter.com/Honorarabia

جهات الاتصال

جامول تورابوف

mirjamolturapov@honor.com