مراجعة سجل مشاهدات الأطفال عبر «نيتفليكس»

المصدر: الإمارات اليوم

تضم شبكة «نيتفليكس» محتوى ثرياً ومتنوعاً إلى حد كبير من الأفلام والبرامج والعروض التلفزيونية. لكن هذه الميزة تنقلب أحياناً إلى عيب عندما يكون بمقدور الأطفال وصغار السن مشاهدة محتوى لا يتناسب مع أعمارهم، وهو أمر يقلق الآباء كثيراً. ولحل هذه المشكلة حاولت شبكة «نيتفليكس» مساعدة الآباء في التغلب عليها من خلال أدوات عدة، منها إمكانية الاطلاع على سجل المشاهدات الخاص بالملفات الشخصية للصغار على الشبكة، ومن ثم تقييم الوضع أولاً بأول، وهو أمر بسيط يمكن إتمامه من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر شبكة «نيتفليكس» على الـ«ويب»، ثم انقر فوق أيقونة «القائمة»، أي صورة ملفك الشخصي أعلى الجانب الأيمن من الشاشة. مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق تبويب «الحساب» Account، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى فئة «الإعدادات» Settings ضمن قسم «الملف الشخصي والضوابط الأبوية» Profile and Parental Controls.

ابحث عن الملف الشخصي الذي ترغب في مراجعة المحتوى الذي يشاهده الطفل، ثم انقر فوقه، ثم فوق الرابط الخاص بـ«العرض» View الموجود ضمن قسم «رؤية المشاهدات» Viewing Activity، وبموجب ذلك ستشاهد قائمة تضم تاريخ المشاهدة والمحتوى الذي تمت مشاهدته.