استعراض حالة الطقس في أي مكان باستخدام «Weather»

المصدر: الامارات اليوم

تتميز مجموعة التطبيقات المثبتة في قائمة «ابدأ» Start بنظام التشغيل «ويندوز 10» بميزات عدة، منها سهولة الاستخدام، والتنوع الذي يمكّن المستخدم من الوصول إلى احتياجاته المختلفة، كالتعرف إلى حالة الطقس ومتابعة الأخبار وغير ذلك. ويتميز تطبيق الطقس Weather على وجه الخصوص بملمح العرض التاريخي للطقس في المكان الذي يفضله المستخدم، بحيث يمكنه استعراض حالة الطقس في هذا المكان خلال شهور السنة كلها. فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10»، وأردت الوصول إلى ملمح السجل التاريخي للطقس، اتبع هذه الخطوات: توجه إلى الجانب الأيسر من شريط المهام وانقر فوق قائمة «ابدأ» Start، التي تبدو في شكل مجموعة من المستطيلات، ثم انتقل إلى يمين النافذة الجديدة وانقر فوق أيقونة تطبيق الطقس، وبعدها انتقل إلى شريط القوائم الوارد يسار نافذة التطبيق وانقر فوق خيار: السجل التاريخي للطقس Historical Weather، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجموعة منحنيات.

وستظهر أمامك نافذة جديدة تضم شهور السنة كلها، وفي النافذة الخاصة بكل شهر ستجد متوسط أعلى درجة حرارة لهذا الشهر، وأقل درجة حرارة، ومتوسط كمية سقوط المطر، والعام الذي سجلت فيه درجة الحرارة خلال الشهر أعلى وأقل معدل لها.