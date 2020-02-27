مجلة ألمانية: «تليغرام» يتفوّق على التطبيقات في التسلية

ذكرت مجلة التكنولوجيا «c›t» الألمانية، أن تطبيقات التراسل الفوري تقدم العديد من الوظائف الجديرة بالاهتمام، بجانب إرسال الرسائل النصية والصوتية والصور، مشيرة إلى أن بعض هذه الوظائف تهدف إلى التسلية والمتعة كتطبيق «تليغرام»، فيما بعضها يعد قيمة إضافية حقيقية، ويوفر المزيد من أمان البيانات.

وقال الخبير في المجلة، هانز بيتر شولر، إن تطبيق «تليغرام» يتفوق على التطبيقات الأخرى في جانب التسلية، معتبراً أن هناك مبالغة في جانب الأمان، حيث إن تقنية التشفير من النهاية إلى النهاية، المتوافرة بشكل افتراضي في تطبيق «واتس أب»، يمكن تحديدها مع «تليغرام»، وذلك من خلال الانتقال إلى «محادثة سرية جديدة» تحت بند «رسالة جديدة».

وأضاف شولر أن إرسال الرسومات المتحركة (ملفات GIF) يعد إحدى الوظائف الممتعة، وهي عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة صامتة مدتها بضع ثوانٍ تهدف إلى إثراء بعض المحادثات النصية بشيء من المتعة لكسر الملل.

برلين Àد.ب.أ