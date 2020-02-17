تحذير من ثغرة تستهدف «بلوتوث» في هواتف «أندرويد»

أشارت بوابة التقنيات «هايزه أونلاين» الألمانية إلى أنه يتعين على أصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام «أندرويد» استعمال تقنية «بلوتوث» بحرص حالياً، نظرة لوجود ثغرة أمنية في الكثير من الأجهزة الجوالة، قد تتيح للقراصنة سرقة البيانات الشخصية أو تسريب البرمجيات الخبيثة، لكن يُستثنى من ذلك الأجهزة المثبت بها آخر تحديث أمني، لأنها بذلك تكون محمية ضد الأكواد الخبيثة.

وأوضحت البوابة أنه يمكن للمستخدم التحقق من ذلك عن طريق قائمة «الإعدادات/ المتقدمة/‏ تحديث النظام» أو قائمة «الإعدادات/‏ حالة الأمان»، وإذا كان مدخل التاريخ (01-02-2020) أو (05-02-2020) في إصدارات «أندرويد 8 (Oreo)» و«9 (Pie)»، فعندئذ يكون الجهاز الجوال محمياً.

وأضافت أن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام «أندرويد 10» تمتاز بأنها آمنة في جميع الأحوال.

ولفتت إلى أنه عادة لا يتمكن المستخدم من تثبيت تحديثات الأمان بنظام «أندرويد» يدوياً، بل يتعين عليه الانتظار إلى أن تقوم الشركة المنتجة للهاتف الذكي بإطلاق تحديث النظام، الذي يعمل على سد الثغرة الأمنية التي اكتشفتها شركة ERNW الألمانية.

برلين ■د.ب.أ