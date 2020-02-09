«سيتا» تطلق تحالف «بلوك تشين» لعمليات الصيانة والتجديد

المصدر: جنيف - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيتا»، المزوّد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، بالتعاون مع عدد من شركائها في القطاع، عن إطلاق تحالف بلوك تشين لعمليات الصيانة والإصلاح والتجديد، بهدف تقييم إمكانية استخدام بلوك تشين لتتبع ومراقبة وتسجيل أجزاء الطائرات وحالتها.

ويضم التحالف الجديد، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع، عدداً من المؤسسات التي تغطي مختلف جوانب عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد، بدءاً من عمليات التصنيع والإصلاح، ووصولاً إلى الخدمات اللوجستية والعقود الذكية المرتبطة بها.

وتشمل قائمة أعضاء التحالف حالياً شركات «بولوري لوجيستيكس»، و«كاثي باسيفيك»، و«فلاي دوكس»، و«هونغ كونغ لهندسة الطائرات المحدودة – هايكو»، و«رامكو سيستمز»، و«ويليس» لتمويل عقود الإيجار، وبدعم من شركة «كلايد أند كو»، حيث جرت مناقشة فكرة التحالف للمرة الأولى في عام 2019 خلال فعالية نظمتها شركة «هايكو»، التي استقطبت مختلف العاملين ضمن القطاع، بهدف إرساء معايير عالمية لاستخدام تقنية بلوك تشين في تتبع حالة أجزاء الطائرات المختلفة.

وسيقوم التحالف خلال الأشهر المقبلة بإطلاق عملية إثبات مفهوم تهدف إلى توضيح استخدامات تقنية بلوك تشين لتتبع وتسجيل حركة وتاريخ صيانة الأجزاء رقمياً لدى مجموعة واسعة من كبار الشركات في القطاع. ويشمل ذلك شركات الطيران، وشركات التأجير، ومصنّعي المعدّات الأصلية، مثل مصنّعي المحركات، وشركات الخدمات اللوجستية، وخدمات الصيانة.

وستنطوي معلومات التتبع هذه على أهمية كبيرة في إدارة سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية المعقدة، التي يمكن أن تشمل عدداً من أصحاب المصلحة طوال فترة العمر التشغيلي لكل واحد من أجزاء الطائرات، لاسيما أنه لا تتوافر حالياً قاعدة بيانات عالمية في هذا المجال، وتتم مشاركة بعض البيانات التي تم تحويلها رقمياً بشكل جزئي.

وسيسهم استخدام تقنية بلوك تشين، بحسب توقعات أعضاء التحالف، في تبسيط وتسريع عمليات تتبع أجزاء الطائرات وحالتها، فضلاً عن إتاحة إمكانية التبادل الآمن للمعلومات بين أصحاب المصلحة في القطاع. وقال رئيس قسم شؤون حلول السفر الجوية في شركة «سيتا»، ماتيس سيرفونتين: «تعد هذه المبادرة جزءاً من الجهود التي تبذلها (سيتا) لاستكشاف إمكانات تقنية بلوك تشين، التي نعتقد بأنها ستوفر لنا فرصة كبيرة وقيّمة لتسهيل مشاركة وتسجيل المعلومات في قطاع الشحن الجوي».