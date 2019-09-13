طرح 3 أقراص SSD للاستخدامات الشاقة

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلنت شركة «لاسي» عن إطلاق ثلاثة أقراص حالة ساكنة SSD جديدة مخصصة للاستخدامات الشاقة، موضحة أن المجموعة الجديدة تضم طرز (Rugged SSD Pro) و(Rugged SSD) و(Rugged BOSS SSD).

وأضافت أن القرص (Rugged SSD Pro) مزوّد بمنفذ Thunderbolt، ويمتاز بتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع ثلاثة أمتار، كما أنه يتمتع بمقاومة الماء وفقاً لفئة الحماية IP67، مشيرة إلى أنها اعتمدت في القرص الجديد على ذاكرة (NVMe-SSD FireCuda)، التي تمتاز بمعدل نقل بيانات يبلغ 2800 ميغابايت بالثانية.

أما القرص (Rugged SSD)، فذكرت الشركة أنه تم تزويده بمنفذ (USB-C) وبجسم مصنوع من اللدائن البلاستيكية باللون البرتقالي، ويأتي بمواصفات القرص الأول، لافتة إلى أنها تهدف من خلال القرص (Rugged BOSS SSD) إلى تلبية متطلبات أصحاب الأجهزة الجوالة أو الحاسوب اللوحي «آي باد»؛ حيث يمكن تخزين البيانات وإدارتها دون الحاجة إلى جهاز «لاب توب».