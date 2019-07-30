إصدار جديد من كاسبرسكي يسهّل تطبيق الحماية لبيئات المحاكاة الافتراضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت كاسبرسكي نسخة جديدة من برمجيتها الخاصة بحماية بيئات المحاكاة الافتراضية Kaspersky Security for Virtualization Light Agent، والتي تشكّل جزءاً من النظام السحابي Kaspersky Hybrid Cloud Security، الذي يلبي احتياجات الشركات لضمان أمن المحاكاة الافتراضية وقابليتها للتوسع. وتعمل النسخة الجديدة على تحسين توظيف الحماية للأجهزة الافتراضية وتيسير إدارة الأمن على امتداد البنية التحتية، وذلك من خلال خوارزمية تحديد أجهزة الأمن الافتراضية SVM المتقدمة الجديدة والتحكّم في صلاحيات الوصول المستندة على الأدوار الوظيفية، والذي بات متاحاً الآن من خلال Kaspersky Security Center. وتشمل المزايا الجديدة ميزة الحماية المستندة إلى السلوك، وميزة منع الاستغلال والاختراق التي أصبحت متاحة لنظام التشغيل Windows Server Guest، إضافة إلى ميزة التوافق مع Kaspersky EDR في بيئات المحاكاة الافتراضية.

وتخلق البنية التحتية المتنامية للشبكات، وتعقيداتها الملازمة، صعوبات أمام إدارات أمن تقنية المعلومات في المؤسسات الكبيرة، إذ دائماً ما يتزايد السطح المعرض للهجوم، ما يُساعد فرق الأمن على أن تكون واثقة من أن جميع أجزاء البنية التحتية، بما يشمل الخوادم الافتراضية والأجهزة المكتبية الافتراضية، محمية وحتى بوجود عشرات الآلاف منها. وقد بات الإصدار المحدّث من Kaspersky Hybrid Cloud Security جاهزاً للعمل في المؤسسات متيحاً للعملاء توظيف الحماية لما يصل إلى 100,000 خادم وجهاز مكتبي افتراضي، دون التضحية بالأداء أو فقدان السيطرة على البنى التحتية الافتراضية والقدرة على متابعتها.

وغالباً ما يؤدي توظيف حلٍّ أمني وتوسيع نطاق مهامه التي تتطلب قدراً كبيراً من الموارد، إلى زيادة العبء على الشبكة كما يتطلب عملاً يدوياً شاقاً من الموظفين المسؤولين. لكن الآلية المتقدمة الخاصة باكتشاف أجهزة الأمن الافتراضية وتحديدها، والتي يتشمل عليها الإصدار الجديد من Kaspersky Security for Virtualization Light Agent، تتيح إمكانية اختيار أكثر مرونة لهذه الأجهزة لتثبيت أداة الارتباط الخفيفة، ما يجعل توظيف الأمن وتجاوز الفشل آلياً يتمّان بطريقة أسرع، كما يؤتمت موازنة الأحمال. كذلك أصبح بوسع المسؤولين الآن أتمتة تهيئة الإعدادات لأجهزة الأمن الافتراضية الجديدة باستخدام القدرات التي تتمتع بها برمجيات مراقبة الأجهزة الافتراضية عبر واجهة برمجة التطبيقات، عندما تكون هناك حاجة لتوظيف أجهزة أمن افتراضية جديدة على مضيفين إضافيين أو حاليين.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الآن في الإصدار الجديد من Kaspersky Security for Virtualization Light Agent دعم التحكّم في صلاحيات الوصول المستندة على الأدوار الوظيفية في Kaspersky Security Center، ما يعمل على تبسيط إدارة أمن المحاكاة الافتراضية، التي تُعدّ أمراً أساسياً لدى المؤسسات الكبيرة ذات الفِرق والبنى التحتية المتنوعة. ويجري تحديد صلاحيات الوصول لأدوار وظيفية محددة، لا لأشخاص الموظفين الذين يمكنهم مشاركة المسؤوليات ضمن الدور الذي يلعبونه في المؤسسة أو الشركة، لأداء مهام محدّدة متعلقة بالأمن مثلاً، وذلك نظراً لشيوع استخدام هذا النهج في المؤسسات الكبيرة.

وفي السياق نفسه، تمّ تزويد حماية خوادم "ويندوز" الافتراضية بمزايا الأمن نفسها الموجودة في Kaspersky Endpoint Security for Business، ومنها ميزتا منع الاستغلال وكشف السلوك اللتين تتيحان الكشف عن العمليات الخبيثة التي تنطوي عليها التهديدات، حتى المجهولة منها وأخطرها وأكثرها تطوراً، وصدّها. ومن شأن الحماية التي تقدّمها كاسبرسكي للبنية التحتية الافتراضية قريبة في وظائفها من الحلّ الأمني التقليدي الخاص بالنقاط الطرفية، مع المحافظة على جميع مزايا الأداء التي تتمتع بها أداة الارتباط الخفيفة.



وأشار سيرجي مارتسينكيان رئيس وحدة تسويق المنتجات التجارية لدى كاسبرسكي، إلى أن البنية التحتية السحابية لدى الشركات تنمو نمواً سريعاً، ما يساعدها على توفير الموارد وتسريع إنجاز الأعمال، معتبراً البيئات السحابية "مصدر صداع كبير لمديري أمن تقنية المعلومات"، بالرغم من كونها "عامل تمكين رئيساً للأعمال التجارية"، وقال: "يُحيج التعقيد المتزايد للأعمال مديري التقنية إلى المسارعة للحفاظ على الأمن في جميع أجزاء البنية التحتية، فالتهديدات قائمة دائماً، واستسهال الشركات التفريط في المسألة الأمنية يزيد من خطر وقوع الحوادث. نحن في كاسبرسكي نتفهم هذا ونقدم الحماية بمستوىً أساسي يتسم بسهولة الإدارة وقابلية التوسع، مع مزايا الأمن التي أثبتت جدواها وفاعليتها في الجيل التالي من حلولنا".

