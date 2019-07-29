«أنتيك» تطلق صندوقَي كمبيوتر بوحدة تحكم LED

المصدر: فريمونت ـ د.ب.أ

أطلقت شركة «أنتيك» Antec الأميركية صندوقي كمبيوتر في الأسواق العالمية، يمتازان بوحدة تحكم LED وكلفة منخفضة نسبياً.

ويأتي صندوق الكمبيوتر NX500 بأبعاد 49/‏‏‏‏22/‏‏‏‏44 سنتيمتراً، ويمتاز بواجهة مصممة خصيصاً، ومزودة بإضاءة RGB ولوحة من الزجاج المقوى، كما يتيح الصندوق الجديد تركيب بطاقة الرسوميات بطول يصل إلى 35 سنتيمتراً، ومروحة معالج بارتفاع حتى 16.5 سنتيمتراً.

ويتيح الجانب الداخلي من الصندوق إمكانية تركيب اثنين من الأقراص الصلبة قياس 3.5 بوصات أو 2.5 بوصة، إضافة إلى أربعة مواضع لتركيب أقراص الحالة الساكنة، قياس 2.5 بوصة، فضلاً عن أن هناك مروحة RGB واحدة مركّبة بشكل مسبق، مع إمكانية تركيب ست مراوح.

أما صندوق الكمبيوتر NX600 فيأتي بأبعاد: 49.5/‏‏‏‏22/‏‏‏‏43 سنتيمتراً، مع القيود المتعلقة نفسها بطول بطاقات الرسوميات ومروحة المعالج، إلا أنه يتضمن أربع مراوح RGB.