«كولينك» تكشف عن صندوق حاسوب مدمج

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة كولينك «Kolink» التايوانية، أمس، عن إطلاق صندوق الحاسوب المدمج Citadel الجديد.

وأوضحت الشركة أن الصندوق الجديد يمكنه استيعاب اللوحات الرئيسة micro-ATX ويزخر بالعديد من الخصائص والمزايا المتطورة.

ويتيح الصندوق إمكانية تركيب مراوح المعالج بارتفاع يصل إلى 16.2 سم، وكذلك تركيب بطاقات الرسوميات بطول يصل إلى 35 سم.

ويمتاز صندوق الحاسوب الجديد بخطوط تصميمية متحفظة بعض الشيء، حيث تخلت الشركة التايوانية عن إضاءة RGB في الزجاج المقوى على جوانب الصندوق، وبشكل إجمالي يمكن تركيب ما يصل إلى ست مراوح قياس 12 سم على الجانب الأمامي والعلوي الخلفي لصندوق الحاسوب الجديد.

كما يمكن تركيب قرصين من الأقراص الصلبة قياس 2.5 أو 3.5 بوصات.