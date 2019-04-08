الكشف عن صندوق حاسوب مدمج بإمكانات تبريد كبيرة

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «كولر ماستر» عن صندوق حاسوب جديد يأتي بتصميم مدمج وإمكانات تبريد كبيرة. وأفادت الشركة التايوانية بأن صندوق الحاسوب MasterBox Q500L يأتي بأبعاد (38.6 × 23 × 38.1 سم)، مشيرة إلى أن الصندوق يتيح، رغم هذه الأبعاد المدمجة، إمكانية تركيب لوحة رئيسة ATX أو Micro-ATX، فضلاً عن أنه يستوعب مبرد CPU بارتفاع يصل إلى 16 سم وبطاقة رسوميات بطول حتى 36 سم. وأضافت أن الصندوق الجديد يتيح أيضاً إمكانية تركيب أربعة أقراص SSD قياس 2.5 بوصة، أو قرصين SSD قياس 3.5 بوصات.

وأوضحت الشركة أنه لتبريد مكونات الصندوق، يمكن تركيب حتى ست مراوح على الجانب الأمامي والخلفي والعلوي، مع إمكانية استخدام مبردات، لافتة إلى أنه إضافة إلى ذلك يمتاز صندوق الحاسوب MasterBox Q500L بتصميم جذاب، ترسم ملامحه واجهة شبكية ونافذة جانبية شفافة تتيح رؤية المكونات.

ولفتت الشركة إلى أنه من المقرر إطلاق صندوق الحاسوب الجديد في الأسواق بحلول نهاية مايو المقبل، بسعر يبلغ نحو 50 يورو.