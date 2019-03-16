المصدر: الامارات اليوم

إلغاء طلبات الصداقة في «فيس بوك»

أحياناً قد يرسل المستخدم طلب صداقة عبر موقع «فيس بوك»، وينتظر إجابة طلبه، لكن يطول انتظاره. غير أنه أثناء تصفح الملف الشخصي لأحد الأصدقاء، يفاجأ بأن طلبه ظل معلقاً لدى هذا الشخص، ووقتها يلغي الطلب. وقد يدفعه هذا الأمر إلى البحث عن طلبات الصداقة التي سبق له إرسالها ليقوم بإلغائها. فإذا رغبت في مشاهدة طلبات الصداقة التي أرسلتها للبعض وظلت معلقة لديهم، اتبع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى حسابك في «فيس بوك»، وتوجه إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة، وانقر فوق قائمة البحث عن الأصدقاء المجاورة لقائمة الصفحة الرئيسة، لتظهر صفحة جديدة تضم طلبات الصداقة التي وصلت إليك من الآخرين وتنتظر موافقتك على طلب الصداقة، وبعدها توجه إلى أعلى يمين النافذة، وانقر خيار عرض الطلبات التي تم إرسالها، وعندها ستشاهد صورة الملف الشخصي لهؤلاء الذين أرسلت إليهم طلبات الصداقة، وبعد ذلك انقر زر تم لإرسال طلب الصداقة، ومن القائمة المنسدلة، انقر خيار إلغاء الطلب.

استيراد الصور ونشرها عبر «إنستغرام»

تشكل الصور جزءاً مهماً من المحتوى الذي يتشاركه المستخدمون عبر الشبكات الاجتماعية، خصوصاً شبكة «إنستغرام». لكن أحياناً يرغب المستخدم في تشارك صور سبق له التقاطها من خلال تطبيق الكاميرا في الهاتف، فلا يستطيع، وذلك لأنه لا يعرف كيفية استيرادها لنشرها. فإذا كنت من مستخدمي «إنستغرام»، ورغبت في نشر صورة موجودة داخل ألبوم الكاميرا به، اتبع ما يلي: افتح «إنستغرام»، وتوجه إلى نهاية الشاشة، وانقر الأيقونة التي تبدو في شكل مربع يحتوي على علامة الجمع، وعندها يمكنك الدخول إلى ألبوم الكاميرا أو المعرض عبر النقر فوق زر المعرض GALLERY، وبعد ذلك توجه إلى أعلى الشاشة، وانقر رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار المعرض، ثم انقر فوق اسم التطبيق الذي ترغب في تشارك إحدى الصور الموجودة به، لتظهر أمامك على الشاشة مجموعة الصور الموجودة في هذا التطبيق، وعندها انقر فوق الصورة التي ترغب في تشاركها، ثم اختر المرشحات التي ترغب فيها بالنقر فوق زر «التالي»، ثم انقر زر «المشاركة».