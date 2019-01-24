إعادة إظهار صور الـ«ويب» في «فايرفوكس»

تحاول المتصفحات مساعدة المستخدم على تجنب كل ما يزعجه أثناء التصفح، ومن ذلك السماح بإخفاء الصور أثناء قراءة النصوص في الصفحات المحملة بعدد كبير منها. وهي ميزة مفيدة عند استخدام الهواتف ذات الشاشات الصغيرة في التصفح. ومن المتصفحات التي تسمح بهذه الميزة متصفح «فايرفوكس»، غير أن بعض المستخدمين قد يرغب في التراجع عن تلك الميزة بعد تفعيلها ولو بشكل مؤقت لمشاهدة الصور لصيقة الصلة بالمحتوى أو التي تشرح بعض جزئياته. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 7 بلس»، اتبع ما يلي لإعادة إظهار الصور عبر صفحات الـ«ويب» مجدداً:

افتح المتصفح، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة وانقر أيقونة التنقل الرئيسة، ثم مرر داخل النافذة الجديدة التي ظهرت حتى تصل إلى خيار «إظهار الصور» show Images. ولتفعيل الخيار السابق حرك المؤشر المجاور له من اليمين لليسار حتى يختفي اللون الأزرق. وبموجب ذلك ستظهر الصور الموجودة بالصفحة التي تتصفحها، وستظل ظاهرة أثناء تصفحك للصفحات الأخرى أيضاً.