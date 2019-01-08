المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إخفاء شريط التنقل في «غالكسي إس 8»

في التحديث الأخير الذي قدمته شركة «سامسونغ» لهواتف «غالكسي إس 8» و«غالكسي إس 8 بلس»، جعلت إظهار «شريط التنقل» navigation bar أو إخفاءه أمراً غير خاضع لرغبة مطوري التطبيقات، وإنما لرغبة المستخدم. ولاستخدام هذا الملمح الجديد أضافت الشركة نقطة صغيرة في أقصى يسار شريط التنقل ليستطيع المستخدم من خلالها إظهار الشريط وإخفاءه. فإذا كنت من مستخدمي تلك الأجهزة، ورغبت في إخفاء شريط التنقل، اتبع الخطوات التالية: توجه إلى تطبيق «الإعدادات» settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون ثم انقر فوقه، وبعد ذلك مرّر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى تبويب «العرض» أو الشاشة Display، ومن ثم مرّر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «شريط التنقل» Navigation bar وانقر فوقه، وعندها حرك المؤشر المجاور لخيار «زر الإظهار والإخفاء» من اليسار إلى اليمين لتفعيله. وبموجب ذلك ستظهر النقطة السوداء الصغيرة في نهاية شريط التنقل.

تشغيل الوضع الآمن والاتصال بـ «الويب»

يعتبر «الوضع الآمن» Safe Mode ملمحاً مميزاً في نظام التشغيل «ويندوز»، يتيح تشغيل الملفات والبرامج الأساسية فقط في النظام، مع إيقاف بعض برامج التعريف بالأجهزة وخدمات «ويندوز» والاتصال بـ«الويب». فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10» وفي حاجة إلى تشغيل الوضع الآمن مع الاتصال بـ«الويب»، اتبع ما يلي: انقر أزرار (Ctrl+ Alt+ Delete) معاً، ثم انقر مع التثبيت فوق «زر» Shift، ومن دون أن تفلت الزر انقر زر الطاقة وانقر بعدها زر «إعادة التشغيل» Restart، لتنتقل إلى نافذة «انتقاء خيار» Choose an Option، وهنا مرّر داخلها ثم انقر خيار استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وعندها ستظهر نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار «الخيارات المتقدمة» Advanced Options، ومرّر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «إعدادات البدء»Startup Settings وانقر فوقه، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من النافذة وانقر خيار إعادة التشغيل، ومن ثم انقر داخل نافذة الإعدادات فوق الخيار الخاص بتشغيل الوضع الآمن مع الاتصال بالشبكة.