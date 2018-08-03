«نت آب» و«إنفيديا» تدعمان «التعلم العميق» ببنية جديدة للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرحت «نت آب»، الجهة المرجعية لبيانات السحابة الهجينة، أمس، البنية التحتية «نت آب أونتاب إيه. آي» (NetApp ONTAP AI)، المعززة بحواسيب «إنفيديا دي. جي. إكس» الفائقة، ومنظومة التخزين بالذواكر الضوئية ضمن البيئة السحابية «إيه. إف. إف. إيه 800» من «نت آب»، وذلك من أجل تبسيط وتسريع وتوسيع نطاق آلية معالجة البيانات الخاصة بنشر عمليات التعلم العميق، ومساعدة المتعاملين على تحقيق نتائج حقيقية في أعمالهم من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أنه رغم أن العديد من المؤسسات يتبنى منصات وأدوات وممارسات الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإن معظم هذه المؤسسات لا تمتلك ما يكفي من السيطرة والتحكم بمخازن بياناتها الموزعة لضمان توفير بيانات كاملة وحديثة وموثوقة لمشروعاتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي على كيفية تعامل المؤسسة مع بياناتها. وأشارت إلى أنه لكي تكون المؤسسات والشركات فعالة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وتمتلك القدرة على التعامل مع المتغيرات المستقبلية، فإنه يجب عليها تحقيق مستويات الرقابة المطلوبة وضبط بياناتها بدءاً من البيئة الطرفية إلى البيئة الأساسية وصولاً إلى البيئة السحابية.

وقال نائب رئيس البرامج لدى «آي. دي. سي»، ريتو جيوتي: «تحرز الشركات من كل الأحجام وفي مختلف القطاعات تقدماً كبيراً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لحل المشكلات التي تواجهها على أرض الواقع، خصوصاً ضمن المؤسسة ذاتها، ومع هذا فإنه من الصعوبة نشر نماذج وأعباء العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث يعاني العديد من المؤسسات كثيراً عند الإقدام على هذه الخطوة، وتعد البنية التحتية (نت آب أونتاب إيه. آي) المعززة بتقنيات (إنفيديا)، حلاً قوياً يمكنه أن يساعد المستخدمين على تسريع نتائج الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتغلب على مشكلات نشر واعتماد تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي».

من جهته، قال رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في «كامبريدج كونسولتانتس»، مونتري بارلو: «إن تطوير تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي، قادرة على إحداث تغيير كبير وتحويلها إلى منتجات وخدمات متميزة للمتعاملين، هو مطلب حيوي في العديد من الأسواق التي نعمل فيها، وتعمل البنية التحتية (نت آب أونتاب إيه. آي) المعززة بحواسيب (إنفيديا) أو منظومة (نت آب) للتخزين بالذواكر الضوئية، على تبسيط وتسريع معالجة البيانات الخاصة بالتعلم العميق».