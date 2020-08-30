«كاسبرسكي»: استهداف «أندرويد» بتطبيق تجسس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في الأمن الإلكتروني، عن نتائج توصلت إليها حول تطبيق جديد للتجسس موجّه إلى الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، توزعه عصابة Transparent Tribe الرقمية، الناشطة في مجال التهديدات المتقدمة المستمرة (APT).

وأوضحت الشركة، في بيان، أن العصابة تستهدف بهذا التطبيق المستخدمين في الهند تحت ستار محتوى للبالغين، أو تطبيق رسمي يتعلّق بجائحة «كورونا»، ما يعكس تحرّك المجموعة التخريبية نحو توسعة عملياتها وإصابة الأجهزة المحمولة.

وذكرت «كاسبرسكي» أن العصابات الرقمية لاتزال تواصل إساءة استغلال جائحة «كورونا» عبر إطلاق مزيد من التهديدات القائمة على مبادئ الهندسة الاجتماعية، مشيرة إلى أن عصابة Transparent Tribe، تعد إحدى أبرز تلك العصابات التي تبنّت موضوع الجائحة في حملاتها التخريبية التجسسية.