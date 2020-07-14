حل مشكلات استخدام «الواقع المعزز» مع خدمات «غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تساعد تقنية «الواقع المعزز» Augmented Reality مستخدمي الأجهزة الحديثة على الدمج بين الواقع والخيال، فيتمكن المستخدم من رؤية بعض المحتوى الرقمي في جزء من الواقع المحيط به، وكأنه موجود بالفعل. وتختلف هذه التقنية عن تقنية «الواقع الافتراضي» Virtual Reality في أنها لا تحتاج إلى أجهزة خاصة مثل السماعات والنظارات وغيرها من المعدات الإضافية، بل تحتاج فقط إلى كاميرا الجهاز، وأحد تطبيقات «الواقع المعزز»، لكن بعض المستخدمين الذين حاولوا استخدام هذه التقنية مع بعض خدمات «غوغل» التي تدعمها، مثل البحث باستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد، لم يتمكنوا من رؤية هذا المحتوى في الواقع المحيط بهم على الرغم من أنهم استطاعوا رؤية نماذج المحتوى ثلاثية الأبعاد. لذلك، إذا كنت عانيت من هذه المشكلة، فإنه يمكن حلها من خلال التأكد من أن هاتفك يعمل بإصدار حديث من إصدارات نظام التشغيل «أندرويد».

أنشئ حساباً على خدمات «غوغل» Google Account، ثم راجع توافر شهادة «غوغل» بأن الجهاز يستطيع تتبع الحركة بشكل حساس ARCore Certification حيث يتم دمج صورة الكاميرا والمدخل الخاص باستشعار الحركة، لتحديد كيفية تحرك الجهاز على أرض الواقع.

تأكد من وجود مساحة فارغة على جهازك لا تقل عن 1 غيغابايت، ثم ثبت تطبيقاً واحداً على الأقل من التطبيقات التي تدعم «الواقع المعزز» على جهازك، مثل تطبيق: «Measure» أو «just A Line». وأخيراً، تأكد من أن شبكة الهاتف لا تفرض كلفة استخدام.