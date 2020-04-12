الهند تسعى إلى اقتناص استثمارات التقنية المهاجرة من الصين

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت دراستان جديدتان حول تأثير أوضاع ما بعد وباء «كورونا» في صناعة تقنية المعلومات عالمياً، أن 76% من قادة شركات التقنية أفصحوا عن أنهم باتوا مقتنعين بضرورة «تنويع سلاسل الإمداد» خارج الصين، وأنهم يرون الهند بديلاً لتنفيذ هذا التوجه خلال الأجل القصير، حتى من دون انتظار للتحقق من توقيت انتهاء الوباء. وعلى الجانب المقابل، بدأ القادة الهنود يسعون بجدية لإعداد البلاد لاقتناص أي استثمارات مهاجرة من الصين، في ما يوصف بأنه نموذج للتفكير بطريقة «توليد الفرصة من رحم الأزمة».

وأعدت الدراسة الأولى مؤسسة «كاونتر بوينت» للبحوث counterpointresearch.com المتخصصة في دراسات واستشارات سوق تقنية المعلومات، والدراسة الثانية مجموعة «يو بي إس» المصرفية الدولية، وصدرت الدراستان في الخامس من أبريل الجاري، ونشر القسم الاقتصادي بالموقع الهندي «إنديا تايمز economictimes.indiatimes.com» تقريراً عنهما أخيراً.

عين العاصفة

ووفقاً لما أوضحه خبراء «كاونتر بوينت»، فإن صناعة تقنية المعلومات في الهند تقف حالياً في عين العاصفة، أو بين شقي الرحى. فهي تعاني ضربة موجعة بسبب فيروس كورونا، نتيجة الانهيار الذي حدث في أعمالها، جراء الإغلاق الكامل للبلاد الذي نفذته الحكومة، خلال فترة قدرتها الحكومة الهندية بـ21 يوماً، ما سيكبد هذا القطاع خسائر تتجاوز مليارَي دولار، جراء الانخفاض في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 27% على أساس سنوي، و60% خلال شهر أبريل، وهو ما سيعكس نفسه في النهاية بخفض قدره 3% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية، لتتراجع من 158 مليون وحدة في 2019 إلى 153 مليون وحدة عام 2020، مع انفتاح البلاد على المزيد من الخسائر، إذا تفاقم الوضع وتم تمديد الإغلاق أكثر من 21 يوماً، وهذا يعني أنه من الصعب تحديد مدى خطورة الأثر الاقتصادي الكامل لـ«كورونا»، وبحسب الخبراء فإن هذا هو الشق الأول من الرحى.

أما الشق الثاني فهو ضرورة المسارعة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تجهيز البلاد لاستيعاب واقتناص الاستثمارات والصناعات المهاجرة من الصين، وتبحث لها عن وجهة جديدة، مع التوجهات القوية للاستثمارات العالمية الكبرى في الصين بالبحث عن بديل احتياطي للصين وقت الأزمات، وهنا يرى الخبراء أن الهند قد تتألم بشدة على المدى القصير بسبب كورونا، لكنها قد تحقق مكاسب ضخمة طويلة الأجل، إذا تمكنت الهند من لعب أوراقها بشكل صحيح، واستطاعت أن تثبت أنها البديل الاحتياطي للصين.

تنويع الإمداد

ودعمت الدراسة الأخرى، الصادرة عن مجموعة «يو بي إس»، هذا التصور، حيث كشفت النقاب عن أنها أجرت استطلاعاً للرأي على عينة مكونة من 450 من كبار المديرين التنفيذيين بشركات عاملة بتقنية المعلومات، ولها استثمارات كبرى في الصين، خلال شهرَي ديسمبر ويناير الماضيين، ووجدت أن 76% من المشاركين إما قاموا بتغيير في سلاسل الإمداد الخاصة بهم، أو يخططون لهذا التغيير، بسبب انتشار «كورونا»، والحرب التجارية والسياسات الحمائية بين أميركا والصين، وشكّل العاملان الدافع الرئيس الذي جعلهم يتطلعون إلى تنويع سلاسل الإمداد، كتوجه عام على المدي الطويل، ما يشير إلى أن التحول للتصنيع خارج الصين سيكون أكثر هيكلية وطويل المدى في طبيعته. وبحسب المشاركين في الاستطلاع، فإن الهند من بين أفضل الوجهات، وقد تكون الوجهة الأولى للشركات التي تخرج من الصين، أو تلك التي تبحث لنفسها عن قواعد جديدة وفقاً لمبدأ تنويع سلاسل الإمداد، وسيكون ذلك بالأساس في قطاع تقنية المعلومات والإلكترونيات والاتصالات، والبنية التحتية، وقدرت المجموعة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنتظر وصولها للهند يتوقع أن تتضاعف إلى 175 مليار دولار في الفترة المقبلة، مقابل 87 مليار دولار خلال العام الماضي.

وجاءت هذه التوقعات بعد أن حلّل الباحثون نصوص أرباح 44 شركة عالمية لتحديد الفروق الدقيقة في اللغة التي تدل على احتمال نقل التصنيع إلى الهند، وقال مصرفيون إن التحركات الفورية ستأتي في صناعة الاتصالات، وإذا ذهب مزيج من استثمارات الاتصالات والإلكترونيات للاتصالات للهند بكثافة خلال الـ18-24 شهراً المقبلة، فسيكون وصول مصانع أشباه الموصلات للهند مسألة وقت فقط.

جوانب التحدي

وركزت الدراستان على أن اقتناص كعكة الـ175 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال الـ 18 إلى 24 شهراً المقبلة، يمثل تحدياً كبيراً، بل وفائق الصعوبة بالنسبة للهند، إذ عليها توفير بيئة مناسبة قادرة على تخفيض المخاطر، وبناء مناخ استثماري مستقر طويل الأجل، وهي تتكون من البنية التحتية المناسبة «الموانئ والأرض والطاقة والطرق»، والبنية القانونية والإدارية المتقدمة «قوانين - إجراءات إدارية - سياسة ضريبية وجمركية - نماذج العمل - القدرات الإبداعية» والقوى البشرية عالية المهارات، ومع ضيق الوقت وضغوط وباء «كورونا»، يصبح الأمر تحدياً جدياً للحكومة الهندية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية والأسواق العالمية ببنك «إتش إس بي سي» الهند، هيتيندرا ديف، إن «على الهند أن تكون أسرع وأفضل من الدول المنافسة الأخرى». وأضاف ديف: «سيكون هناك بعض الشركات الكبيرة التي تعمل مع الحكومة لإنشاء قواعد التصنيع في الهند».

علامات أولية

رصدت الدراستان بعض العلامات الأولية على التفكير الجدي لدى بعض الشركات الكبرى في الذهاب إلى الهند، فشركة «أبل»، على سبيل المثال، قررت تصنيع هاتف «آيفون 11» في الهند، وهو إجراء مدوّي لبناء الثقة، بعد أن قامت، خلال العام الماضي، بتصنيع طراز «آيفون إكس آر» هناك، وحققت هذه الخطوة نتائج جيدة عملت على تحسين مبيعات «أبل» من هذا الطراز عالمياً، وليس في السوق المحلية الهندية فقط.

وهناك أيضاً مؤشرات جدية من الشركات المعروفة باسم «المصنّعين بعقود»، التي تصنع الأجزاء والمكونات المختلفة للهواتف المحمولة، لمصلحة الشركات الكبري، وفي مقدمتها شركات مثل «فوكسون» و«فليكس» و«ويسترون»، وهي موجودة بالفعل في الهند، لكن بدأت تتجه لتوسيع نطاق أعمالها، لتسهيل تنفيذ خيار «تنويع سلاسل الإمداد» لمن يريد من أصحاب العلامات التجارية الكبرى. وفي هذا السياق تسعي شركة «بيرجاتون»، المرتبطة مع «أبل» بعقود من هذا النوع، إلى إنشاء وحدة تصنيع في الهند.

2

مليار دولار خسائر قطاع تقنية المعلومات في الهند بسبب «كورونا».