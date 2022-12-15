رمسة مونديال 2022

ترشيح

تم ترشيح مدرب في دوري أدنوك للمحترفين لتدريب منتخب بلاده، الذي ودع كأس العالم «2022» في الأدوار السابقة، إذ ينحصر الاختيار بينه وبين ثلاثة مدربين آخرين من الأسماء المرموقه تدريبياً.

ليفاكوفيتش

بدا حارس مرمى كرواتيا ليفاكوفيتش، متأثراً ودخل في حالة حزن عميق عقب الخسارة الكبيرة التي تعرّض لها منتخب بلاده أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة، وخروج كرواتيا من سباق المنافسة على لقب كأس العالم، بعدما كان يتطلع للوصول إلى المباراة النهائية.

تعاقد

يدرس أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين التعاقد مع لاعب شارك في كأس العالم المقامة حالياً في قطر، ضمن أحد منتخبات أميركا الجنوبية، وبرز مع فريقه في المونديال، إذ يتبقى حالياً المقابل المالي لحسم التعاقد.

سانتوس

اقترب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من إقالة المدرب سانتوس، الذي قاد البرتغال لسنوات طويلة، وذلك بعد الإخفاق الكبير في مونديال قطر ووداعه من ربع النهائي على إثر الخسارة من المغرب 1-صفر، وبات المدرب الشهير مورينيو أبرز المرشحين لتولي المهمة في الفترة المقبلة.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.