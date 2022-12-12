رمسة مونديال

بونو

أشاد مراقبون باللفتة الرائعة من قبل حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو الذي قام بإهداء جائزة أفضل لاعب التي حصل عليها عقب مباراة المغرب أمام البرتغال إلى زميله يوسف النصيري، تقديراً لقيادته «أسود الأطلس» للفوز في المباراة بعدما سجل الهدف الوحيد في اللقاء.

بيليه

أقيمت على هامش مباريات كأس العالم في قطر 2022، احتفالية مميزة تكريماً لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (الجوهرة السوداء)، تقديراً وعرفاناً للدور الكبير الذي لعبه في رفع شعبية كرة القدم البرازيلية عالمياً، وقيادته منتخب بلده لحصد بطولة كأس العالم ثلاث مرات.

ضربات جزاء

أصبح حارس كرواتيا ليفاكوفيتش أكثر حارس مرمى في تاريخ بطولات كأس العالم يتصدى لركلات الجزاء في بطولة واحدة، فقد تصدى لأربع ركلات، منها ثلاثة أمام اليابان، وواحدة في لقاء البرازيل، يليه في الترتيب الثاني البرتغالي ريكاردو عندما تصدى لثلاث ضربات جزاء أمام إنجلترا في مونديال 2006.

ألمانيا

قال متابعون رياضيون إن من أهم أسباب الظهور الباهت للمنتخب الألماني، مدربه فليك، الذي كان يجامل بعض اللاعبين الذين افتقدوا الكثير من عطائهم، ما حرم لاعبين آخرين لديهم القدرة على خوض المباريات، منهم حارس المرمى نوير، الذي يتحمل مسؤولية غالبية الأهداف التي هزت شباك فريقه، بينما لم تُعط الفرصة لحارس برشلونة المتألق تير شتيغن.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.