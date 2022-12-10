رمسات مونديال

استقبال

حصلت بعثة المنتخب الياباني على استقبال جماهيري حافل لدى وصولها إلى طوكيو عقب المشاركة في كأس العالم، وقدّم المشجعون الورود إلى اللاعبين تعبيراً لهم على الأداء الذي قدّموه خلال المونديال قبل الخروج من الدور الثاني.

تهجئة

وقع أربعة من لاعبي المنتخب الإنجليزي في أخطاء تهجئة كلمات باللغة الإنجليزية، وذلك ضمن برنامج ترويحي أقيم في معسكر منتخب «الأسود الثلاثة»، إذ طلب بوكايو ساكا من زملائه اللاعبين تهجّي بعض الكلمات، لكن محاولاتهم كانت كارثية.

لغات

أبدى صحافيون أوروبيون دهشتهم من قدرة المدرب المغربي، وليد الركراكي، على التحدث بأربع لغات (العربية، الفرنسية، الإسبانية والإنجليزية) خلال ردّه على وسائل الإعلام في المؤتمرات الصحافية، وأكدوا أن هذه المقدرة اللغوية تساعده في إيصال المعلومة، سواء للصحافيين أو اللاعبين.

تغريدة

فاجأ الحساب الرسمي لموقع «443» العالمي الرياضي على «تويتر» متابعيه بالكتابة باللغة العربية خلال تعليقه على انتصار المغرب التاريخي على إسبانيا، وكتب عبارة: «ديما مغرب» التي وجدت تفاعلاً غير مسبوق.

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