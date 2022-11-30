رمسة مونديال 2022

«السامبا»

جذب مشجعون لمنتخب البرازيل أنظار متابعي المونديال بقيامهم بشكل عفوي بعمل فاصل من «رقصة السامبا الشهيرة»، بطريقة مميزة، تعبيراً عن فرحتهم بالفوز الصعب الذي حققه منتخب «السامبا» على سويسرا بهدف نظيف سجله كاسيميرو، وقاد به البرازيل للتأهل للدور ثمن النهائي في البطولة.

شاشات

لاحظ مراقبون قيام بعض العائلات في دبي بإنشاء خيام صغيرة مؤقتة أمام منازلهم وتركيب شاشات تلفزيونية بداخلها لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر، والاستمتاع بأحداثه في أجواء عائلية مميزة.

دعم

أظهر مدافع شباب الأهلي يوسف جابر دعماً كبيراً لمنتخب البرازيل المشارك في مونديال «قطر2022»، إذ نشر «ستوري» له عبر «سناب شات» بقميص نجوم «السامبا»، لينضم بذلك إلى عدد كبير من اللاعبين المواطنين الذين يُشجعون البرازيل في كأس العالم.

رفض

رفض لاعب خط وسط عجمان، التونسي فراس بالعربي، التعليق على نتائج منتخب بلاده المشارك في المونديال وتحديداً بعد خسارته من أستراليا بهدف دون رد، وصعوبة موقفه قبل مواجهة فرنسا في الجولة الأخيرة، معتذراً بعدم الإدلاء بأي تصريحات في هذا الخصوص.

مارتينيز

تحدث حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز في تصريحات صحافية عن حاجته لطبيب نفسي بعد استقباله هدفين من تسديدتين في مباراة السعودية، خلال الجولة الأولى من مونديال قطر 2022.

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